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Сегодня, 12:30

Владимир Пономарев оценил работу Семака в «Зените»

Виктория Кравченко
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Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, что думает о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Поставьте Семака в любую другую команду без денег, без связей и без поддержки. Он тоже окажется никем. Раньше были все в одинаковых условиях, а сейчас они абсолютно разные. Если содержит «Газпром», то, конечно, будут сумасшедшие деньги. А за счет чего выбираться другим командам? Как играть? Вот и будут болтаться на 12-м, 13-м месте или в зоне вылета. Есть успешные тренеры и неуспешные, но это кому как повезет», — цитирует Пономарев Legalbet.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Вместе с командой орн четыре раза становился чемпионом России, трижды завоевала Суперкубок России и однажды взяла Кубок страны.

Источник: https://legalbet.ru/news/ponomaryov-postavte-semaka-v-lyubuyu-druguyu-komandu/
Сергей Семак
ФК Зенит
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