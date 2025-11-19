Видео
Сегодня, 11:35

Пономарев об уходе Карпина: «Бывают тренеры, которые ни черта не соображают, но они в этом не сознаются»

Дарик Агаларов

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Слава Богу! Он вносил нервозность в команду. Карпин не понимает футбол. Его уход будет «в плюс» «Динамо»? Еще какой. Два плюса будет! Вместо него любого можно ставить. Футболисты воспрянут духом и будут правильно играть. Бывают тренеры, которые ни черта не соображают. Но они в этом не сознаются. И Карпин не сознается. У «Динамо» не было игры. Для клуба это большая удача, что он сам изъявил желание уйти. Пусть теперь одну сборную заставляет падать вниз по уровню», — сказал Пономарев «СЭ».

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

56-летний тренер возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с московским клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

36

  • анатолий еремин

    А я согласен с Пономаревым,чего добился Карпин как тренер? Два серебра со Спартаком,когда принимал команду в середине сезона после Лаудрупа и Эмери.адальше полный пролет в Армавире и Испаниии,очень средний ближе к аутсайдерам Ростов,ну и пролет с Динамо.Результаты говорят сами за себя.

    19.11.2025

  • Denizzz77

    как же любит спорт экспресс брать интервью у неадекватов: пономарев, губерниев, роднина. а все потому что вы сами ничего не можете, ваши журналисты это блогеры и не более

    19.11.2025

  • Denizzz77

    бывают люди не в себе, с деменцией, но они в этом не сознаются, Пономарев уже давно среди них

    19.11.2025

  • zenit20252025

    Обожаю позлить пидоров-лузеров-неудачников, вроде тебя! :innocent:

    19.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Ты и по возрасту недоумок, Вадик. Не забудь себя отплюсовать, убогий.)))

    19.11.2025

  • Вадим Антропов

    Подонок! А почему ты всегда и всех меряешь по себе ?! Во-первых: Мне возраст не позволяет истерить! Во-вторых: Если твои папа-мама были истеричными, то это не даёт и тебе право быть таким же чмошником! КАК я тебя отделал, молекулу !!! )))):laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    19.11.2025

  • 199

    А ты? Соображаешь?Клоун.

    19.11.2025

  • URMA

    Утверждать,что Карпин ничего не понимает в футболе,это конечно перебор. Сам футбол он понимает, наверное знает,как в принципе должна играть команда. Теоретически тоже подкован. Ведь как футболист, он поиграл на достаточно высоком уровне. А вот что то ему не хватает,что бы приводить команды на вершину. Думаю он просто сам не в состоянии правильно оценивать и подбирать футболистов на определенные места на поле. 16 лет тренерской деятельности не помогли ему в этом. Нет у него таланта,или тренерского дара видеть тех или иных игроков на определенном месте. Не может он из игроков собрать оптимальный состав под игровую систему. Находясь столько лет в РПЛ он должен всех игроков уже знать наизусть. И видеть,кто на что способен. А у него этого нет. Все построено на методе проб. Сегодня один,завтра другой,после завтра третий. А это говорит только о том,что Карпин тренер средней квалификации, ремесленник. Как и многие другие. И успеха он добьется только тогда,когда все звезды сойдутся.

    19.11.2025

  • Фирсыч

    В данном случае обкакивает тренера, хотя сам тренером был никакущим.

    19.11.2025

  • Фирсыч

    Классный? Ну если только в масштабе нашего футбола.

    19.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Он самый

    19.11.2025

  • За спорт!

    Да дохрена таких

    19.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну если Вы не вспомните ЗМС СССР и полуфиналиста чемпионата мира, то это, скорее, Ваши проблемы, а не Пономарёва

    19.11.2025

  • Dron56

    Что бы быть тренером необходим дар Божий ! Игрок то он был классный и талантливый ! А вот тренер никакой...

    19.11.2025

  • rashton22

    Да нет, многие помнят. Хороший был игрок. Понимает футбол, уверен. А мы просто болельщики.

    19.11.2025

  • ровнов

    Не гоните на старика. К пенсии прибавка и хорошо.

    19.11.2025

  • Статистик80

    он давно уже "пиарится" здесь.... видимо более ценного аналитика СЭ найти не может

    19.11.2025

  • DS

    Можно и прямой.

    19.11.2025

  • Кариока_двойка.

    У Карпина получилось в Спартаке????? Что у него там получилось, пилить бабло с развозчиком проституток на Кариоках? Даже то второе место было вымученным, и я тогда еще всем говорил, что в следующем сезоне будет провал. Так и получилось, полная жопа в ЛЧ и ЧР.

    19.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Как будто из уст Мостового коммент Гордона прозвучал. Тоже поражаюсь не пониманию того, что тренер и игрок это как инженер и рабочий, абсолютно разные профессии.

    19.11.2025

  • Alfacent

    Очередной клоун, которого никто и не помнит, решил чуть попиариться.

    19.11.2025

  • Пятачок

    Вот вам и коллеги, вот вам и футбольная семья, обсирают друг друга как хотят. Два сапога пара.

    19.11.2025

  • Армеец

    Тренер и игрок две разных ипостаси....

    19.11.2025

  • arman74

    молодец Владимир Алексеевич..Всё правильно написал.. Карпин никакой.. Вот сам Пономарев -глыба. Вспоминается , как он со своим челябинским Зенитом в начале 90х шумел в Европе..чуть Лигу Чемпионов тогда не выиграл... Он-то тренир толковый..

    19.11.2025

  • Gordon

    Один сказать истеричную глупость, другой такой же истеричной глупостью ответил :)

    19.11.2025

  • Статистик80

    дайте уже деду таблеток

    19.11.2025

  • Gordon

    Конечно, не шарит. Куда чемпиону России, игроку сборной, игравшему и забивавшему на крупнейших турнирах, игроку одного из ведущих европейских чемпионатов в футболе шарить? :)))))))))))))))))))

    19.11.2025

  • Gordon

    Опять про чужие деньги понеслась... Работал и не получилось. А вот почему - это нам не известно.

    19.11.2025

  • Gordon

    А бывают болтуны, которым лишь бы гадостей наговорить побольше.

    19.11.2025

  • Степочкин

    Спарведливости ради, у Карпина получилось только лишь в Спартаке, когда было неколько вторых мест, что доселе уже многие годы невиданно в Спартаке! Возможно вне Спартака Карпин отбывает контракт зарабатывая деньги и не живет так футболом как в Спартаке. Кто знает, сложно сказать...

    19.11.2025

  • Вадим Антропов

    Пономарь ничем не лучше Карпина = Такой же бездарь! Цитата семь лет назад: - У ЦСКА есть игра, а у Зенита ее нет. Итог: Зенит - ШЕСТИКРАТНЫЙ чемпион России, а ЦСКА - 5 сезонов без медалей, с 5-6ми занятыми местами... :soccer::stuck_out_tongue_closed_eyes: :cowboy:

    19.11.2025

  • Dron56

    Когда тренер не шарит в футболе да ещё и те кто его пригласил ... Это полный ...!!!

    19.11.2025

  • Voorhees

    Нормально и справедливо проехал по бездарю!

    19.11.2025

  • imperiasporta

    Нормально всё. Этой перегнутой палкой ещё бы по голове Карпина

    19.11.2025

  • Дмитрий

    По моему Пономарев перегнул палку

    19.11.2025

    Валерий Карпин
    Владимир Пономарев (СССР)
    ФК Динамо (Москва)
