Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:35

Пономарев: «ЦСКА сейчас лучшая команда после «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнениях о шансах армейцев на вторую строчку в РПЛ.

«Рассматриваю ЦСКА как реальных претендентов на вторую строчку? Обязательно. «Ростов» вчера еле-еле ушел от поражения. Пока команде Карпина везет, но потом фарт закончится, и они полетят. Так что армейцы могут объективно претендовать на второе место.

Главное, что у ЦСКА сложился хороший коллектив. Оборона играет надежно, ребята понимают другу друга и страхуют, полузащита хороша. Обляков разыгрался. Если еще прибавят Карраскаль и Медина, будет здорово. Впереди два нормальных форварда. Чалов и Заболотный опасны в чужой штрафной. Считаю, что ЦСКА успешно завершит чемпионат. Это сейчас лучшая команда после «Зенита», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 22 матчах.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Владимир Пономарев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
«В основе антироссийской политики — идеология разрушения». Мария Захарова — о критериях МОК для российских атлетов
В Кремле ответили на заявление МИД Японии о «незаконной оккупации» Курил
В Кремле заявили об отсутствии планов проводить новую волну мобилизации
Песков назвал уткой сообщения о попытке Египта тайно отправить в Россию 40 тыс. ракет
Суд арестовал начальника свердловского главка МВД по контролю за оборотом наркотиков
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка заявил, что не понимает жалобы коллег на синтетическое поле «Оренбурга»

Тренер «Зенита» об уходе Дзюбы: «Считали, что он не будет сильно мотивирован играть в клубе»