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Пономарев: «Лига легенд не должна быть битвой гладиаторов, это должны быть товарищеские игры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал идею РФС о создании Лиги легенд.

«Неплохая идея. Все правильно делает РФС. Вопрос состоит в том, сколько команд захотят участвовать в турнире. Много не надо, на мой взгляд. Нужно, чтобы не было больших переездов. Сели на автобус — приехали и сыграли. Это было бы нормально. Я только не очень хочу, чтобы это все проводилось прямо в формате такого чемпионата. Соревновательного подтекста почти не должно быть. Все-таки возраст есть возраст. Да, будут врачи, но перенапрягаться в ветеранском возрасте не очень полезно. Да и не очень приятно это смотрится. Это не должна быть битва гладиаторов, это должны быть товарищеские игры», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

В январе стало известно о том, что РФС намерен провести розыгрыш Лиги легенд с апреля по октябрь. Турнир должен состоять не более чем из восьми матчей, которые будут синхронизированы с календарем РПЛ.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Владимир Пономарев
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
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