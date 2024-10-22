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Сегодня, 09:08

Ветеран ЦСКА Пономарев: «Абену нельзя подпускать к футболу близко»

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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что игрок «Спартака» Миенти Абена занимается не тем делом.

В матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3) футболист красно-белых совершил две результативные ошибки.

«Абену вообще нельзя подпускать к футболу близко. Пускай идет на борцовский ковер и борется там. Он не футболист, он просто борец. Хватал этого бедного Кордобу за трусы, за майку — как можно так в футбол играть? Его надо было сразу выгнать с поля! А у нас судьи либеральные очень, допускают, можно сказать, классическую борьбу на футбольном поле», — приводит слова Пономарева «Газета.ru».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу «быков».

Источник: «Газета.ru»
Владимир Пономарев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена

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