Ветеран ЦСКА раскритиковал слова Кокорина о тюрьме: «Полный идиот!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» слова российского форварда «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Полный идиот! Что за ерунду он говорит? Сидел он, видите ли. Ну и сиди дальше. Глупость какая-то... Зачем говорить, что каждый мужчина должен отсидеть. Разве можно так говорить? Это неприлично. Об этом даже не надо говорить, надо скрывать, что сидел. Не стоит эту тему поднимать даже», — сказал Пономарев «СЭ».

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.