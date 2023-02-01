Ветеран ЦСКА раскритиковал слова Кокорина о тюрьме: «Полный идиот!»

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» слова российского форварда «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.
«Полный идиот! Что за ерунду он говорит? Сидел он, видите ли. Ну и сиди дальше. Глупость какая-то... Зачем говорить, что каждый мужчина должен отсидеть. Разве можно так говорить? Это неприлично. Об этом даже не надо говорить, надо скрывать, что сидел. Не стоит эту тему поднимать даже», — сказал Пономарев «СЭ».
Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования