Пономарев: «Почему «Спартак» — народная команда, кто они такие? ЦСКА тоже народная команда»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о статусе «Спартака» как народной команды.

«Еще при мне «Спартак» начали называть народной командой. Но почему она народная, я не пойму. У них были свои мясники, директора магазинов, которые за них болели. За них в мебельных магазинах болели. Называли их «мясо». Но не понимаю, почему народная-то? Наверное, не знали, как еще назвать, потому что кто они такие? Ну, назвали якобы народной. ЦСКА тоже можно назвать народной командой. Да все команды народные, все одинаково болеют. Ну, пусть «Спартак» себя так называет», — приводит слова Пономарева Legalbet.

За свою историю «Спартак» 22 раза становился чемпионом СССР и России. ЦСКА брал золотые медали 13 раз.