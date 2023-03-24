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Пономарев: «Карраскаль возомнил из себя великого игрока ЦСКА, его нужно ставить на место»

Пономарев высказался о том, что Карраскаль потерял место в основном составе ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, что полузащитник команды Хорхе Карраскаль потерял место в основном составе московского клуба.

«Заслуженно! Он начал пижонить и возомнил из себя великого игрока. В «Зените» также Малком уже считает деньги, а не играет футбол. СМИ объявили, что он стоит 20 миллионов евро. Поэтому у него башка закрутилась. С Карраскалем то же самое. Он подумал, что он самый надежный и великий игрок в ЦСКА. Его нужно ставить на место! Федотов правильно делает, пусть со скамейки смотрит, как другие ребята выигрывают. Может, работать станет лучше. Это психологический и воспитательный моменты. Это очень правильно. Потому что в футбол играют богатые пацаны, они миллионеры. Мозги набекрень у них. Им по 23-24 года, а уже долларовые миллионеры. Это мы получали одинаковую зарплату — что инженер, что футболист», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

24-летний колумбиец присоединился к ЦСКА в июле 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 23 матча, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-karraskal-vozomnil-iz-sebya-velikogo-igroka-tsska-ego-nuzhno-stavit-na-mesto
Владимир Пономарев
Хорхе Карраскаль
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ФК ЦСКА (Москва)
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