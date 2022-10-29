Пресняков-старший: «Надоело смотреть на лидерство «Зенита». Я потерял интерес к нашему чемпионату»

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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о конкуренции в РПЛ против «Зенита».
«Очень много зарубежных игроков ушли из нашего чемпионата, а из «Зенита» — нет. Там есть возможность хорошо оплачивать. «Зениту» не то, чтобы помогают, он просто сильнее всех команд. У них есть, кому играть. Конечно, надоело смотреть на лидерство «Зенита». Я потерял интерес к нашему чемпионату. Думаю, я не один такой. Люди потеряли интерес к РПЛ. У нас начали концерты устраивать, чтобы как-то привлечь внимание. Раньше этого не требовалось. Был полный стадион, который ревел и шумел!» — сказал Пресняков «СЭ».
«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице. У идущего на второй строчке «Спартака» — 29.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования