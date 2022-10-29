Пресняков-старший: «Надоело смотреть на лидерство «Зенита». Я потерял интерес к нашему чемпионату»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о конкуренции в РПЛ против «Зенита».

«Очень много зарубежных игроков ушли из нашего чемпионата, а из «Зенита» — нет. Там есть возможность хорошо оплачивать. «Зениту» не то, чтобы помогают, он просто сильнее всех команд. У них есть, кому играть. Конечно, надоело смотреть на лидерство «Зенита». Я потерял интерес к нашему чемпионату. Думаю, я не один такой. Люди потеряли интерес к РПЛ. У нас начали концерты устраивать, чтобы как-то привлечь внимание. Раньше этого не требовалось. Был полный стадион, который ревел и шумел!» — сказал Пресняков «СЭ».

«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице. У идущего на второй строчке «Спартака» — 29.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА