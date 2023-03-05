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Пресняков-старший — о хет-трике Дзюбы: «Бывало, что в первых матчах за команды он забивал, а потом шарик сдувался»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Просто так случилось в этом матче! В этом деле он счастливчик. В одном эпизоде смог вовремя ногу подставить. Посмотрим, что будет дальше. Хет-трик — что-то невероятное, мало кто ожидал такого. Но впереди еще есть игры. Всякое случается в футболе. Дзюба молодец, что забил. Не знаю, как будет дальше. Болельщики по-прежнему к нему относятся с юмором. В любом случае он молодец. Так бывало, что в первых матчах за команды он забивал, играл с большим вдохновением, а потом шарик сдувался», — сказал Пресняков «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него дебютными за команду: в предыдущих двух встречах со «Спартаком» в Кубке России футболист не отличился результативными действиями.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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