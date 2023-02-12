Пресняков-старший: «В те моменты, когда Дзюба будет выходить на поле, «Локомотив» будет играть вдесятером»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший прокомментировал «СЭ» переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Удивился, когда услышал, что Дзюба присоединился к «Локомотиву». Мне многое в этом трансфере, да и в целом в происходящем за последние пару лет в «Локо» кажется странным. Тут ему не дадут уже пихаться двумя руками, как это ему в «Зените» позволялось. В те моменты, когда Дзюба будет выходить на поле, «Локомотив» будет играть вдесятером. А это не очень. В первых матчах он, конечно, захочет что-то доказать, побегает изо всех сил, но он уже отвык от этого. Странный переход, но «Локомотив» — хозяин-барин.

Плюс ко всему, как я слышал, локомотивские болельщики, которых я очень уважаю, они не в восторге от этого, а их надо уважать. Болельщики — большая сила. Посмотрите, как к ним относятся в Англии, в Италии. Там мимо не пройдут, если попросят автограф. Короче, посмотрим, как Галактионов впишет в свою игру Дзюбу. Это тоже важно», — сказал Пресняков-старший «СЭ».

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до лета 2023 года.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 туров.