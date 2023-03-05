Пресняков-старший раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Урал»: «Это трагедия для Мешкова»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство и отмененный гол нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Гол был отменен не по делу. Столкнулись свои игроки, а Мешков просто раньше по ошибке свистнул, когда забивался гол. Получилась несуразица. Это трагедия для Мешкова. Судейство было неважным. Но радует, что в «Спартаке» появляется наша хорошая молодежь! Где-то возвращается хорошая спартаковская игра. Но а если говорить об отрыве «Зенита», то питерская команда еще долгое время будет занимать первое место, а народной любви у них так и нет», — сказал Пресняков «СЭ».

Форвард отличился на 86-й минуте, но главный арбитр Виталий Мешков не засчитал этот мяч.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.