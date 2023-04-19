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Сегодня, 13:06

Рыков: «Если Тюкавину создадут условия для игры в «Динамо», он никуда не уйдет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о будущем молодых динамовцев Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

«Я читал интервью Дмитрия Гафина (член совета директоров «Динамо». — Прим. «СЭ»). Он сказал, что ребята защищены контрактами. Да и официальных предложений пока не поступало. Думаю, руководство будет принимать решение и разговаривать с игроками. Тюкавин — коренной динамовец. У него отец тоже выступал в этом клубе, и я не думаю, что он будет сильно рваться уходить в «Зенит» или другую команду, если ему здесь создадут все условия для игры, дадут достаточно игрового времени, чтобы он развивался и двигался дальше.

Сейчас такое время, что в Европу уехать тяжело. Какие-то единицы уезжают, и я буду только рад, если эти ребята попробую там свои силы», — приводит слова Рыкова «Евро-Футбол.Ру».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 6 результативные передачи в 32 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Арсен Захарян
Владимир Рыков
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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