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Сегодня, 12:07

Владимир Рыков прокомментировал игру голкипера «Спартака» Максименко в матче с «Динамо»

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Динамо», а ныне тренер «Динамо-2» Владимир Рыков после матча со «Спартаком» (1:2) отреагировал на игру вратаря красно-белых Александра Максименко.

Голкипер смог отбить мяч после удара Константина Тюкавина с середины поля. В 2018-м Максименко пропустил гол от Рыкова, который пробил со своей половины поля.

«Максименко на ошибках учится. Тогда он хотел поймать мяч — и пропустил. Сейчас — отбил», — цитирует Рыкова «РБ Спорт».

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ry-kov-maksimenko-uchitsya-na-svoih-oshibkah/
Александр Максименко
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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