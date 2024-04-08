Владимир Рыков прокомментировал игру голкипера «Спартака» Максименко в матче с «Динамо»

Сегодня, 12:07
Экс-защитник «Динамо», а ныне тренер «Динамо-2» Владимир Рыков после матча со «Спартаком» (1:2) отреагировал на игру вратаря красно-белых Александра Максименко.
Голкипер смог отбить мяч после удара Константина Тюкавина с середины поля. В 2018-м Максименко пропустил гол от Рыкова, который пробил со своей половины поля.
«Максименко на ошибках учится. Тогда он хотел поймать мяч — и пропустил. Сейчас — отбил», — цитирует Рыкова «РБ Спорт».
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов.