Владимир Рыков прокомментировал игру голкипера «Спартака» Максименко в матче с «Динамо»

Голкипер смог отбить мяч после удара Константина Тюкавина с середины поля. В 2018-м Максименко пропустил гол от Рыкова, который пробил со своей половины поля.

«Максименко на ошибках учится. Тогда он хотел поймать мяч — и пропустил. Сейчас — отбил», — цитирует Рыкова «РБ Спорт».