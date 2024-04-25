Слишкович: «Знаю, как сильно спартаковская семья хотела выиграть у ЦСКА»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничью в матче с ЦСКА (0:0) в перенесенном 21-м туре РПЛ.

— Это первое безголевое дерби за 21 год. Болельщики недовольны.

— Знаю, как сильно красно-белая семья хотела выиграть сегодня. В «Спартаке» я уже два года, все прекрасно понимаю. Уверен, что и ЦСКА хотел. Но такое бывает в футболе, иногда зрители ожидают большего. Но это футбол, за это мы и его и любим.

«Спартак» (39 очков) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым.

В следующем матче «Спартак» дома примет «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ. ЦСКА на выезде сыграет с «Балтикой». Обе игры пройдут в воскресенье, 28 апреля.