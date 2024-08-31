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Сегодня, 17:58

Слишкович о переходе Соболева в «Зенит»: «Это бизнес»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Владимир Слишкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович отреагировал на переход форварда Александра Соболева из московской команды в «Зенит».

«Переход Соболева в «Зенит»? Это бизнес. Футболисты всегда переходили из клуба в клуб — это нормальный процесс. Купили и купили Соболева. Такие трансферы бывают каждый день», — приводит слова Слишковича Metaratings.

«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Источник: Metaratings
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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