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25 апреля, 23:24

Слишкович: «Не думаю, что Бог что-то говорил Абаскалю. Тренер сам выбирал лучших»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о выборе состава на матч с ЦСКА (0:0) в перенесенном 21-м туре РПЛ.

— Абаскаль говорил, что состав ему помогал определять Бог. А кто вам?

— Думаю, это интерпретация. Не думаю, что Бог ему что-то говорил. Наверное, это реакция на какие-то моменты вокруг «Спартака». Может, журналисты что-то написали или не написали. Но Бог ему ничего не говорил, тренер сам выбирал лучших.

«Спартак» (39 очков) занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем матче «Спартак» дома примет «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ. ЦСКА на выезде сыграет с «Балтикой». Обе игры пройдут в воскресенье, 28 апреля.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
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