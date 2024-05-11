Слишкович — об игре Игнатова: «Он проблема для любого защитника»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал игру полузащитника команды Михаила Игнатова.

— Игнатов максимально эффективен? Может его оттянуть немного.

— Миша может играть вперед. Особенно, когда играет еще нападающий, он может быть десяткой и вингером. У России нет футболиста быстрее, чем Миша в первые три-четыре шага. Это всегда делает разницу. Он проблема для любого защитника. Да, у него был хороший момент, я был уверен, что он пробьет. Ему нужно работать над завершением, но у него и так много качеств, он физически силен. Игнатов дает нам момент универсальности, он делает свою работу.

— Дуарте и Чернов прибавляют, Угальде тоже. Успокоили команду или просто устаканился состав?

— Не могу вам дать правильный ответ. Игрок должен чувствовать доверие тренера. Когда футболист его чувствует он спокойно работает и выполняет свою задачу. Каждый из них знает, что им нужно делать и насколько они важны для меня. Они понимают это. Я уважаю их не только как футболистов, но и как людей. Когда ты проявляешь уважение, человек тоже должен тебя уважать. У команды было много психологических проблем. Они показывают, что мы сила, и сейчас никакой клуб не может сказать, что просто обыграют нас.

— Сегодня Рома попал в паутину. Это ваш фарт?

— Не знаю. Давайте так, скажем честно, в футболе тебе иногда нужна спортивная удача. Если этого нет — тяжело. А бывает, что она на твоей стороне и все получается. Рома бил в матче с «Пари НН», бил сейчас. Если бы не было защитника в Нижнем, был бы другой счет. Нужно все анализировать, удача бывает разная.

«Спартак» (46 очков) занимает четвертое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые дома примут «Рубин».