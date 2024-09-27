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Сегодня, 06:17

Слишкович: «На данный момент в России нет явного фаворита на чемпионство»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович не видит явного фаворита в чемпионате России в этом сезоне.

«На данный момент в России нет явного фаворита на чемпионство. Не вижу сейчас команду, которая была бы намного лучше остальных. «Зенит»? «Краснодар» и «Локомотив» отстают всего на 2 очка. Теоретически уже после следующего тура «Зенит» может стать третьим. Этим футбол и интересен. Думаю, нынешний сезон РПЛ будет конкурентным до конца», — цитирует Sport24 Слишковича.

После 9 туров «Зенгит» с 23 очками идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Второе место занимает «Краснодар» — 21 очко, а замыкает тройку «Локомотив» (21).

Источник: Sport24
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович

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