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Сегодня, 21:43

Слишкович: «Пари НН» сегодня заслужил очко»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча против «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

«Можно сказать, что первый тайм был примерно равным. Но у нас было больше опасных моментов, ударов с 16-18 метров. Во втором тайме против нас было уже время: если с такими командами не открываешь счет, с каждой минутой становится тяжелее и тяжелее.

Во втором тайме одна команда стремилась забить, вторая – защищалась в полном составе на последних 20 метрах поля у своих ворот. Попробовали изменить что-то заменами, но не вышло. «Пари НН» сегодня заслужил очко. Нам же немного обидно, потому что мы приехали за победой, но добиться ее не получилось. Наконец-то у нас есть целых семь дней для подготовки к следующей игре. В ней надо будет поработать над теми моментами, на которые мы сделаем акцент после сегодняшней ничьей», – сказал Слишкович.

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством нового главного тренера Саши Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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