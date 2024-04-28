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Сегодня, 19:03

Слишкович: «Я не проигрываю со «Спартаком»? Анчелотти уже трясется»

Зарина Халимхонова
Владимир Слишкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

— Вы не проигрываете со «Спартаком»...

— Анчелотти трясется. (Смеется.)

— Влияют ли на вас разговоры о назначении на пост главного тренера?

— Я об этом не думаю. Что будет завтра, я не знаю. Это будет решение клуба. То решение, которое они примут, будет лучшим для клуба. Я сейчас выполняю свою работу.

При Слишковиче «Спартак» одержал две победы и дважды сыграл вничью. После 26 туров чемпионата России красно-белые (42 очка) занимают 4-е место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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