Слишкович: «У игроков «Спартака» были проблемы в психологии. Их нужно было расслабить»

Сегодня, 19:25
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал изменения в игре команды.
— Команда преобразилась. Что вам конкретно удалось принести?
— Был уверен в том, что были проблемы в психологии. Игроков нужно было расслабить, они боялись ошибаться. Сейчас все получилось. Но кто знает, что будет завтра. Я старался помочь, поговорить с ними. Тактически нет времени менять что?то кардинально. Секрет? Секрета нет, это просто чувство и доверие тренера, который старается найти момент и исправить его
— В приоритете Кубок России?
— Приоритет в том, чтобы выиграть каждый матч. При выборе состава на сегодняшний матч я не думал о Кубке. Результат показал, что я был прав.
После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице.