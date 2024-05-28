Слишкович: «Не согласен, что «Спартак» задержался с увольнением Абаскаля»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля из московской команды.

«Не согласен, что «Спартак» задержался с увольнением Абаскаля. Руководство клуба понимает свое каждое решение. Сейчас легко говорить: «Нужно было делать так, а не вот так». «Спартак» всегда был очень корректен к каждому тренеру. Клуб дал время тренеру, и они верили в него, но наступил момент, когда нужны были перемены», — приводит слова Слишковича «РБ Спорт».

Абаскаль тренировал «Спартак» с июня 2022-го по апрель нынешнего года. Под его руководством красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых одержали 36 побед, потерпели 23 поражения и 15 раз сыграли вничью.

В завершившемся сезоне «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.