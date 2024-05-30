Слишкович: «Россия для меня — вторая родина. Здесь я чувствую себя прекрасно»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, что связывает его с Россией.

«Россия для меня — вторая родина. У меня русская супруга, она из Питера. Сын наполовину русский, ходит в московскую школу. Чувствую Россию практически как свою. Никто из зарубежных друзей мне не высказывал за то, что я живу в России. Люди не идиоты, они не слушают, что говорят в медиа. Люди хорошо понимают, как работает мир. Меня не особо интересует политика. В России чувствую себя прекрасно, никогда не было проблем», — приводит слова Слишковича Sport24.

Босниец руководил «Спартаком» после ухода Гильермо Абаскаля. 29 мая красно-белые объявили об уходе Слишковича.

Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с сезона-2024/25.