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Слишкович: «Чемпионат России — топ-7 либо топ-8 в списке лучших лиг Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер «Спартака» Владимир Слишкович считает, что российский чемпионат входит в топ-10 лучших лиг Европы.

«Конечно, чемпионат России входит в топ-10 лиг! Вы скажите мне, а какой чемпионат есть лучше? Голландский? Кроме «Аякса», «Фейоноорда» и ПСВ... Не засчитываем этот чемпионат, он не лучше РПЛ. Чемпионат России — топ-7 либо топ-8 в списке лучших лиг Европы! А это значит — и мира! Конечно, уровень упал, когда некоторые легионеры приняли решение не играть в России. Но не сильно, а лишь чуть-чуть. РПЛ — это серьезный, физический чемпионат», — цитирует «РБ Спорт» Слишковича.

В завершившемся чемпионате России «Спартак» занял 5-е место в РПЛ, набрав 50 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-slishkovich-rpl-vhodit-v-top-7-8-luchshih-lig-mira/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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