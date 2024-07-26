Сочнов: «Сейчас вообще не тот «Спартак», который хотели бы видеть болельщики»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Сочнов считает, что красно-белые не показали в первом матче под руководством Деяна Станковича ничего нового.

«Ну что можно сказать после первой игры? Не нравится команда. Вообще не тот «Спартак», который хотели бы видеть болельщики. Пока ни у кого, кто там был из тренеров, не получилось наладить спартаковскую игру. То тренеры не подходят, то футболисты не те. Моментов даже тех, за которые любят футбол, не видно — ни забеганий, ни открываний, ни «стеночек». Пока «Спартак» выглядит как средняя команда. Что дальше будет, не знаю. Надо туров пять подождать», — сказал Сочнов.

В дебютном матче под руководством Деяна Станковича «Спартак» проиграл в гостях «Оренбургу» (0:2). Во 2-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Химками».