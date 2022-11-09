Владислав Безбородов назначен главным арбитром матча «Динамо» — ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главным судьей матча «Динамо» — ЦСКА назначен Владислав Безбородов. Его ассистентами будут Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов, резервный арбитр — Иван Сиденков, ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Андрей Болотенков.

Все назначения судей на матчи 17-го тура РПЛ:

11 ноября (пятница)

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Анатолий Цветнов.

12 ноября (суббота)

«Урал» — «Факел»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мартынов.

«Торпедо» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Валерий Данченко; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

13 ноября (воскресенье)

«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Химки» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Егор Болховитин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Юрий Чеботарев.

17-й тур РПЛ-2022/23 станет последним в 2022 году. Матчи 18-го тура пройдут в марте 2023 года.