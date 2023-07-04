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Судейство

Сегодня, 18:55

Владислав Безбородов признан лучшим арбитром сезона-2022/23

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский судья Владислав Безбородов признан лучшим арбитром сезона-2022/23.

50-летний судья отработал 26 матчей в чемпионате и кубке страны, включая Суперфинал FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учетом решений экспертно-судейской комиссии РФС.

Второе место по итогам сезона занял Павел Кукуян. 41-летний арбитр отработал 24 матча, включая обе встречи «Спартака» и «Зенита» в РПЛ.

Сергей Карасев занял третье место. В прошедшем сезоне он отработал 23 матча в качестве главного арбитра.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
Владислав Безбородов
Павел Кукуян
Сергей Карасев (судья)
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