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4 сентября, 22:50

Камилов о дебюте за «Ахмат»: «Эмоции только положительные, хорошо что взяли 3 очка в игре с «Локомотивом»

Камилов рад, что одержал победу в дебютном матче за «Ахмат» против «Локомотива»
Алексей Еремин

Полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов прокомментировал первую игру в составе грозненского клуба в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Эмоции только положительные, хорошо что взяли 3 очка в такой сложной игре. Физически было тяжеловато, с партнерами в основном приходилось больше перестраиваться, чем играть с мячом, поэтому больших проблем, что я второй день в команде — не было», — цитирует Камилова пресс-служба «Ахмата».

Грозненский клуб объявил о переходе 27-летнего полузащитника из «Уфы». В текущем сезоне Камилов провел за бишкирский клуб семь матчей в первой лиге, в которых забил два мяча.

«Ахмат» набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре грозненский клуб примет на своем поле «Нижний Новгород» 11 сентября.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny
Владислав Камилов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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