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Сегодня, 17:07

Владислав Кормишин: «Блокировать любых российских спортсменов — неправильно, мне это не нравится»

Алина Савинова
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Российский нападающий «Кийову Спортс» Владислав Кормишин считает несправедливым отстранение России от международных турниров.

«Как обошлись со спортсменами — это несправедливо. Блокировать любых российских спортсменов — неправильно, мне это не нравится. Потому что есть политика, а есть спорт. Это нужно разделять. Не кажется ли мне, что спорт — продолжение политики? Я даже не хочу в это вникать и на этом зацикливаться. Спортсмены выполняют свою работу — не мешайте им с этим. Политики же не выходят в Лиге чемпионов играть. Так же как и футболисты не принимают законы, грубо говоря», — приводит «Чемпионат» слова Кормишина.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5021941-rossiyanin-iz-chempionata-ruandy-ban-eto-nespravedlivo-futbol-i-politiku-nado-razdelyat.html
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