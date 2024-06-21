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Сегодня, 02:17

Пантелеев: «Митрюшкиным интересовался Венгер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Владислав Пантелеев рассказал, что российским вратарем Антоном Митрюшкиным интересовался лондонский «Арсенал».

«Узнал о переходе Антона в «Локомотив» одним из первых — и очень порадовался, он заслужил своей работой. Трудолюбивый и талантливый парень. Проходил ведь просмотр с «Монако», с «Нантом» был вариант. До меня даже через агентов доходила информация о том, что Антоном интересовался Венгер. Зацепился бы в Европе, не подкоси его травма в «Сьоне». Дико жиль», — цитирует Sport24 Пантелеева.

1 июня «Локомотив» объявил о подписании голкипера Антона Митрюшкина.

Антон Митрюшкин. «Локомотив» объявил о переходе вратаря Митрюшкина
Источник: https://sport24.ru/football/news-658186-vratar-lokomotiva-mog-pereyti-v-londonskiy-arsenal-im-interesovalsya-venger
Антон Митрюшкин
Владислав Пантелеев
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Локомотив (Москва)
Арсен Венгер
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