Пантелеев: «Митрюшкиным интересовался Венгер»

Бывший футболист «Спартака» Владислав Пантелеев рассказал, что российским вратарем Антоном Митрюшкиным интересовался лондонский «Арсенал».

«Узнал о переходе Антона в «Локомотив» одним из первых — и очень порадовался, он заслужил своей работой. Трудолюбивый и талантливый парень. Проходил ведь просмотр с «Монако», с «Нантом» был вариант. До меня даже через агентов доходила информация о том, что Антоном интересовался Венгер. Зацепился бы в Европе, не подкоси его травма в «Сьоне». Дико жиль», — цитирует Sport24 Пантелеева.

1 июня «Локомотив» объявил о подписании голкипера Антона Митрюшкина.