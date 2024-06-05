Радимов: «Илича просто бросили в черную комнату и сказали — иди, вылезай»

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о назначении серба Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

«Вот сейчас Илич должен показывать, что он строит, чего хочет. Потому что, когда он пришел, его словно бросили в черную комнату из известной программы «Это футбол, брат!». И вот у них есть черная комната. Примерно так же Илича туда привезли с завязанными глазами. Открыли, говорят: «Вот тебе команда. Иди, вылезай». Ну, реально выглядело так со стороны», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Илич возглавил нижегородскую команду в начале мая. По итогам сезона-2023/24 «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах тульский «Арсенал» (3:2 по сумме двух противостояний).