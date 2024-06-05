Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:41

Радимов: «Илича просто бросили в черную комнату и сказали — иди, вылезай»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о назначении серба Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

«Вот сейчас Илич должен показывать, что он строит, чего хочет. Потому что, когда он пришел, его словно бросили в черную комнату из известной программы «Это футбол, брат!». И вот у них есть черная комната. Примерно так же Илича туда привезли с завязанными глазами. Открыли, говорят: «Вот тебе команда. Иди, вылезай». Ну, реально выглядело так со стороны», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Илич возглавил нижегородскую команду в начале мая. По итогам сезона-2023/24 «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах тульский «Арсенал» (3:2 по сумме двух противостояний).

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Саша Илич
Футбол
РПЛ
1
Обсудить
Читайте также
Александр Головин назвал Аршавина русским Месси
Чемпион мира по шахматам Лижэнь признался в проблемах с ментальным здоровьем
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
«Эдмонтон» - кладбище русских талантов? Почему финалисты Кубка Стэнли играют без наших хоккеистов
Российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
В ЕК заявили о серьезном энергетическом кризисе в Евросоюзе
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Вице-президент «Истиклола» подтвердил интерес «Ростова» и «Пари НН» к голкиперу Ятимову

Губернатор Ростовской области Голубев положительно оценил работу Карпина в клубе