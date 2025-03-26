Владислав Радимов: «Вердикт ЭСК РФС по поводу второго гола «Спартака» — просто смех»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал решение ЭСК РФС признать правильным второй гол «Спартака» в 21-м туре РПЛ с «Зенитом» (2:1).

— Для меня остается большим вопросом, как некомпетентные люди продолжают так долго отбывать номер. ЭСК РФС существует для того, чтобы объяснять простым людям спорные моменты, а также не допускать повторения ошибок в будущем, но на данный момент работа судейского комитета больше похожа на затянувшуюся шутку.

Вердикт ЭСК РФС по поводу второго гола «Спартака» — просто смех. Нам не предоставили другие ракурсы момента, не показали общение судей, ограничившись лишь формальным ответом: «Нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры». А затем выходит Павел Каманцев и говорит: «Да, момент спорный, но просто не хватает камер на стадионе». Что за чушь? Если существует проблема, ее нужно решать, а не ограничиваться пустыми словами. Ну или хотя бы признайте факт: «Мы не смогли полноценно разобраться в эпизоде, решили довериться судье». Мы все люди и все прекрасно понимаем, ошибки могут случаться. Но одно дело, когда их признают, а другое — когда экспертно-судейская комиссия единогласно считает, что гол был, а затем выходит председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии и говорит, что не все так однозначно.

При этом остаются вопросы и по желтым карточкам Бабичу, Умярову и Рябчуку. Разбирали ли эпизоды с участием этих игроков, неизвестно. А ведь удаление того же Рябчука могло бы полностью перевернуть ход столь важной встречи.

Весь этот бардак раньше вызывал смех, но сейчас уже не до шуток. Как Павел Каманцев может занимать сразу две должности, которые пересекаются между собой? Когда после матча между «Акроном» и ЦСКА он решает разобраться в одном из эпизодов, а потом закрыть глаза на происходящее в других встречах, ничего не делая.

Если настолько халтурно относятся к главному противостоянию в нашем футболе, то боюсь представить, как обстоят дела с другими командами. Нам нельзя говорить о возвращении на международную арену, пока мы не решим свои проблемы здесь. А проблем этих очень много, и, вместо того чтобы работать над ними, они создают новые.

25 марта ЭСК РФС подтвердила, что гол Кристофера Мартинса на 90-й минуте матча был засчитан верно.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает третье место, набрав 43 очка. Столько же баллов у «Спартака», который опережает сине-бело-голубых по личным встречам. «Краснодар» с 46 баллами идет на первой строчке.