Радимов — о паспорте РФ для Сантоса: «Пусть весь мир видит, что люди хотят жить в нашей стране»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выдаче российского гражданства бразильскому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

«Во-первых, он в России живет уже пять лет, является капитаном команды. Я в этом ничего такого не вижу, в других странах таким же образом получают гражданства. Если ему нравится тут и он захотел получить паспорт — я только за. Во-вторых, Сантос везде доказал свой профессионализм и состоятельность. В третьих, он отличный футболист и мы все это знаем, говорить об этом излишне.

И если Карпин посчитает, что он поможет сборной, то добро пожаловать в сборную! Марио Фернандес играл, разве не приносил пользу? Это абсолютно хорошая история. И политически верная: пусть весь мир видит, что люди хотят жить в нашей стране», — сказал Радимов «СЭ».

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время он сыграл в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами.

Дуглас Сантос