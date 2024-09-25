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Сегодня, 10:35

Радимов: «С выходом Клаудиньо игра «Зенита» поменялась»

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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре петербуржцев в матче 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).

«С выходом Клаудиньо игра поменялась, как раз этой фигуры здесь не хватало. Потому что Барриос сам по себе не созидательный игрок, он больше оборонительного плана, а Венделу надо было успевать и мяч выводить, и подбирать, то есть один он не справлялся с этим. Поэтому с выходом Клаудиньо все встало на свои места», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Зенит» одержал домашнюю победу над «Факелом» со счетом 3:1. На гол Евгения Маркова с пенальти сине-бело-голубые ответили точными ударами Матео Кассьерры, Лусиано Гонду и Александра Ерохина.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит

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