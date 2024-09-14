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Радимов: «Дзюба в «Акроне» — это опасненько»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал переход форварда Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Дзюба уже далеко не молод, во-первых. Во-вторых, он без игровой практики уже почти год. И как он себя приведет в форму — непонятно. Плюс мы опять же знаем, что если что-то пойдет не так, и Дзюбу оставят на скамейке, как «прилетит» от него тренеру. Надо было «Акрону» в это вписываться? Я не уверен. Скажем так, все это опасненько», — цитирует «РБ Спорт» Радимова.

Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Владислав Радимов
Футбол
ФК Акрон

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