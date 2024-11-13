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Сегодня, 04:59

Радимов: «Уверенности игра «Динамо» точно не внушает»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН» (3:1) в последнем матче первого круга РПЛ.

«Все равно «Динамо» не обходится без своих просчетов в обороне. В моменте пропущенного гола как-то друг на друга понадеялись. Не внушает доверия. Да, «Динамо» набрало сейчас на пять очков больше, чем в прошлом году за первый круг. Но уверенности их игра точно не внушает. И фраза Марцела Лички, которую он после прошлого матча сказал и получил штраф, она и к этому матчу подходит. Хорошо, что забили, но могло сложиться же в другую сторону. Моментов-то было у Нижнего предостаточно», — цитирует «РБ Спорт» Радимова.

После первого круга «Динамо» на 4 очка отстает от лидирующей тройки. «Пари НН» идет на 10 месте с 15 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)

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