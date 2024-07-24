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Сегодня, 03:23

Радимов: «Рахимов должен быть очень недоволен первым матчем в сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу «Рубина» над «Пари НН» (4:2) в первом туре нового сезона РПЛ.

«Я считаю, что Рашид Рахимов должен быть очень недоволен этим матчем против «Пари НН». Счет не должен обманывать никого. Во втором тайме «Рубин» слишком уверовал в свою непогрешимость, в то, что доведет матч до победы, и едва не поплатился за это.

По первому тайму вопросов не было, играли здорово, но так расслабляться команда уровня «Рубина» не может, если они хотят забраться повыше. Так что наверняка у Рахимова был серьезный разговор с игроками, даже несмотря на победу», – цитирует «РБ Спорт» Радимова.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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