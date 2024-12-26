Радимов: «Спартак», как я уже не раз говорил, опоздал на год, наверное, чтоб выгнать Абаскаля»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов отреагировал на слова экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что он вместе со своим тренерским штабом создал и подготовил нынешний состав красно-белых.

— Если «Спартак» играет на «багаже Абаскаля», то «Гранада», которую он тренировал после, должна в следующем году обыграть «Реал» и «Барсу» и выиграть Лигу чемпионов! — цитирует «РБ Спорт» Радимова. — Всем надо внимательно прислушаться к словам Абаскаля, заполучить его в тренеры, потом выгнать — и тогда у вас будет счастье. А если серьезно, это мы здесь можем ржать над такими словами, а если он такое ляпнет в Испании, его никуда в жизни больше не позовут.

— Похоже, Гильермо скучает по России...

— Конечно, скучает. А что — лафа, бабла дали, никем не был, а тут у руля самой популярной команды страны, результата не требовали. Конечно, скучает! Другое дело, что Россия по нему совершенно не скучает — и очень давно. А «Спартак», как я уже не раз говорил, опоздал на год, наверное, чтоб выгнать этого мастера.