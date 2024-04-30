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Сегодня, 20:14

Владислав Радимов: «Личка всех обманул, но поступил правильно и мудро»

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Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Владислав Радимов оценил ход главного тренера бело-голубых Марцела Лички, которая помогла ему обыграть питерцев в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

«Динамо» наступило на горло себе, и даже при том, что Личка в интервью перед матчем говорил, мол, нет, мы будем играть в свою открытую игру. А в итоге просто взял и обманул всех, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — И в этом плане Личка, я думаю, правильно и мудро поступил. Все помнят, как он приезжал с «Оренбургом» в открытый футбол соревноваться с «Зенитом» в Петербурге, и получил восемь мячей. Но тогда у «Оренбурга» не было турнирных задач, можно было поэкспериментировать. А здесь — концовка чемпионата, борьба за чемпионство. И появление Фомина в стартовом составе вместо Бителло неслучайно — а чтобы сохранить баланс команды оборонительный. Все-таки Фомин обороняется лучше. Плюс Марцел Личка придержал замены, которые ему нужны в концовке матча. Потому что у «Динамо» не хуже подбор игроков на скамейке, чем у «Зенита».

После 26 туров «Динамо» занимает третье место в чемпионате России, на 3 очка отставая от «Зенита» и «Краснодара».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Владислав Радимов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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