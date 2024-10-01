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Сегодня, 19:00

Радимов: «Где «Спартак» откопал Николсона? Человек уже сам-то не хочет»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о том, в чем конкретно «Спартак» проиграл «Локомотиву» в матче 10-го тура РПЛ (1:3).

«Да, «Спартак» именно проиграл. Почему Станкович так сделал, сложная история. То есть, он не хочет менять свою идею игры: мы всегда будем играть в этот футбол, чтобы футболисты мне верили. Ну окей, да, так может быть, но это было заранее самоубийство против такого «Локомотива», мне кажется, так сыграть. Понял ли идею с выходом Николсона на острие? Очень удивился. Где его откопали-то? Человек закончил. Человек уже, по-моему, сам-то не хочет. Он куда-то ездил в аренду. Он еле ходит, на самом деле. Знаете, тут объективно впечатление такое, он как нескладный какой-то, он инородное тело в этой команде», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

«Локомотив» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 баллами располагается на шестой позиции.

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон вернулся в московскую команду после аренды в «Клермоне», в составе которого забил 4 мяча в 28 матчах.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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