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Сегодня, 20:00

Радимов: «Пара центральных Абена-Бабич — это самоубийство»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов раскритиковал игру обороны «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).

«Литвинов сыграл безобразный матч, проиграл кучу подборов, не доработал при втором голе, что опорный полузащитник не имеет права делать, когда Самошников забивал второй мяч, когда Карпукас сделал передачу. Дальше — Денисов... Вот сравните крайних защитников Денисова и Самошникова и поймете, сколько крайний защитник должен подключаться. Центральная связка защитников Абена — Бабич? С высокой линией играть парой Абена и Бабич — самоубийство. При том, что Денисов, как я уже сказал, в отборе никакой, что показал матч: его Пиняев просто разворачивал и в моменте первого гола убрал в середину, тот даже не успел развернуться», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

«Спартак» набрал 16 очков и располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В 10 турах нынешнего сезона московский клуб пропустил девять мячей.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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