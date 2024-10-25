Радимов: «Долетают периодически упреки. Мол, с Титовым дружишь, с Кузьмичом общаешься — все, ты не патриот «Зенита»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», ответил болельщикам, которые обвиняют его в отсутствии патриотизма.

— А ведь когда-то вы не хотели возвращаться в «Зенит».

— Это правда. В «Крыльях» был капитаном, любимцем болельщиков, меня все устраивало. Вдруг Герман Ткаченко сообщил: «Надо в «Зенит» переходить». Я возмутился: «Что значит «надо»?! Мы здесь за медали боремся, а там команда на двенадцатом месте, взяли какого-то сумасшедшего чеха, у которого на сборах по четыре тренировки в день. Не хочу!» Меня стали уговаривать. И знаете, кто уговорил?

— Кто?

— Мутко! Декабрь, отпуск, приезжаю в родной город проведать маму. Виталий Леонтьевич назначает встречу в «Европейской». Отправляюсь туда в полной уверенности, что ни в какой «Зенит» не перейду.

Но у Мутко фантастический дар убеждения. Три часа мы проговорили тет-а-тет. Он сказал, что в ближайшее время у нас появится новый стадион, мы будем каждый год участвовать в еврокубках и выиграем чемпионат России. Какой провидец, а? Ни в чем не обманул! Разве что на «Газпром Арене» я так и не сыграл. А-а, нет. Было!

— Когда?

— Побегал за ветеранов. Минут пять... После того разговора с Мутко я настолько воодушевился, что вышел на улицу и сразу позвонил маме: «Все, перехожу в «Зенит». Она была счастлива. Да и я ни секунды не пожалел. А болельщикам, которые обвиняют меня в отсутствии патриотизма, скажу вот что.

— Стоп. Кто вас обвиняет?

— Ну долетают периодически упреки. Мол, с Титовым дружишь, с Кузьмичом общаешься — все, ты не патриот «Зенита». Хотя этому клубу я две трети жизни отдал. Сначала восемь лет в академии. Потом судьба распорядилась так, что поиграл в ЦСКА, «Сарагосе», других командах.

В декабре 2002-го вернулся — и место работы не менял. Уже 22 года здесь! У кого-то и сотня матчей за «Зенит» не наберется, а у меня 116 только с капитанской повязкой! И после этого мне еще будут указывать, с кем общаться, а с кем — нет?!