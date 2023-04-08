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8 апреля, 23:47

Владислав Радимов: «Пенальти в ворота «Динамо» в конце матча — это беспредел»

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Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча «Спартака» против «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

«Безобразная игра в обороне, но ее всю весну демонстрируют обе команды, так что тут все понятно, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — Судейство сегодня — ну просто какой-то треш! Пенальти в ворота «Динамо» в конце матча — это беспредел».

Также бывший футболист «Динамо» оценил игру команд в дерби.

«Ну и открытый футбол — обе команды стремились забить друг другу, но не хватало мастерства. Много голов, ошибки, но с точки зрения самого футбола, скорости, динамики — не очень. Думаю, эта ничья не устроила ни одну, ни другую команду. Тем более, с таким счетом. Одного тренера спасли, другого спасли, но и у «Спартака», и у «Динамо» задачи немного другие. И если «Спартак» выигрывает в чемпионате за всю весну один матч у «Факела» в самой концовке, то это, конечно, не результат. Да и «Динамо» постоянно оступается — слава богу, выиграли у Самары и «Урала» на последних минутах, но все остальное — не то, что и те, и другие декларировали в начале сезона», — сказал Радимов.

«Спартак» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (36 очков) — шестое.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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