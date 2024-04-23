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Сегодня, 10:19

Радимов: «Насколько я знаю, в списке у Амарала нет российских тренеров»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о кандидатах на пост главного тренера «Спартака».

«Сергею Юрану надо думать не о том, как перейти в «Спартак», а о том, как сохранить прописку в РПЛ. Но вообще Юран может попасть в сферу интересов «Спартака». У него есть спартаковское прошлое, он знает российский чемпионат. Хотя, насколько я знаю, у спортивного директора «Спартака» Амарала в списке россиян нету», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
ФК Спартак (Москва)
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