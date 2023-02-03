Радимов: «Пусть судьи сами решают, комментировать свои решения в прямом эфире или нет»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России, а ныне советник гендиректора петербургского клуба по развитию молодежного футбола Владислав Радимов поделился мнением об эксперименте на Зимнем Кубке РПЛ в Абу-Даби.

«Вообще, штука интересная. Чем больше деталей рассказывают телезрителям, тем лучше. Был ли пенальти? Мне кажется, что нет. Там же рука была на траве? Приживется ли новшество? Не знаю. Судьям самим нужно принять решение на этот счет. Мне опыт показался интересным», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На Зимнем Кубке РПЛ судьи в прямом эфире комментируют свои решения по спорным эпизодам. Так, Кирилл Левников объяснил по громкой связи, почему не назначил пенальти в матче между «Ростовом» и «Спартаком» после того, как мяч попал в руку защитника дончан Павла Бочарова.