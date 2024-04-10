Радимов: «Сочи» классно действует против «открытых» команд, с «закрытыми» будет гораздо сложнее»

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился мнением об игре «Сочи». В 23-м туре РПЛ сочинцы сыграли вничью с «Ростовом» (2:2).

«Обе команды здорово действуют в атаке, так что мы посмотрели действительно интересный матч, с голами. Хотя, что касается «Сочи», результаты у них все же пока что не те, чтобы о них громко говорить. А что касается качества игры, то одно дело — хорошо играть в открытый футбол против «Локомотива», ЦСКА или «Ростова», которые дают это делать. А вот посмотрим, как они будут играть против «закрытых» команд. Это будет гораздо сложнее, я думаю», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 22 матчах.