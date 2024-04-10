Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:15

Радимов: «Сочи» классно действует против «открытых» команд, с «закрытыми» будет гораздо сложнее»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился мнением об игре «Сочи». В 23-м туре РПЛ сочинцы сыграли вничью с «Ростовом» (2:2).

«Обе команды здорово действуют в атаке, так что мы посмотрели действительно интересный матч, с голами. Хотя, что касается «Сочи», результаты у них все же пока что не те, чтобы о них громко говорить. А что касается качества игры, то одно дело — хорошо играть в открытый футбол против «Локомотива», ЦСКА или «Ростова», которые дают это делать. А вот посмотрим, как они будут играть против «закрытых» команд. Это будет гораздо сложнее, я думаю», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 22 матчах.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
РПЛ
ФК Сочи
1
0
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Факела» Калинин: «Задача не меняется — хотим остаться в РПЛ»

Газзаев: «Было бы замечательно провести ретроматч ЦСКА и «Зенита»