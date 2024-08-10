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Сегодня, 06:35

Радимов: «Против Махачкалы «Локомотиву» будет гораздо сложнее, чем против «Ахмата»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с махачкалинским «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

«Батраков — молодец, да и вообще «Локо» молодцы, что вырастили такого пацана в своей системе. Ушли Миранчук, Жемалетинов, Глушенков — и все задавались вопросом, а что они теперь без них будут делать-то? А смотрите — на этой позиции теперь есть Батраков, который еще в конце прошлого сезона понюхал пороха, а сейчас становится заметной фигурой. Другое дело, сможет ли он на таком уровне играть постоянно, когда к нему будет приковано пристально внимание соперника. Это будет проблематично.

«Локо» будет тяжелее, чем в прошлом туре с «Ахматом»? Конечно, сложнее. «Ахмат» действовал открыто, а Махачкала в Москве максимально закроется», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится в субботу, 10 августа, и начнется в 15.00.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
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