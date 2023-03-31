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Сегодня, 16:41

Радимов: «Во встрече с «Пари НН» «Локомотив» явный фаворит. Они на подъеме»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Локомотива» с «Пари НН».

«То, что «Локо» сохранит прописку в РПЛ, было понятно, но вторую часть сезона команда действительно начала очень здорово. В Ростове выиграть очень тяжело, потом переломили ход матча с «Краснодаром»… Так что во встрече с «Пари НН» «Локомотив», конечно, явный фаворит. Они на подъеме, они знают, что делать. А для Нижнего это чуть ли не последний шанс. Их последние результаты совершенно не вдохновляют — ладно еще, можно объяснить поражение от «Зенита», но как не обыграть «Торпедо»? Неприятно.

Ну и по подбору игроков «Локо», конечно, сильнее. У Нижнего еще такая проблема — в хоккее местная команда так подняла планку и влюбила в себя город, что футбольному клубу надо как-то отвоевывать эту любовь», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матче между «Локомотивом» и «Пари НН» состоится в субботу, 1 апреля, в Нижнем Новгороде и начнется в 14.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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