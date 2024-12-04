Радимов: «Не скажу, что «Краснодар» был плох — это «Спартак» был очень хорош»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от центрального матча 17-го тура, в котором «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» (3:0).

«Спартак» был в хорошей форме, набрал хороший ход, это так. И в принципе, если брать по матчу, не могу сказать, что «Краснодар» был плох — это «Спартак» был очень хороший. И я вам скажу, у «Спартака» очень здорово работает прессинг. Помните матч «Зенита» и «Спартака», когда «Спартак» прессинговал «Зенит» очень высоко? Это было начало работы Станковича (Главный тренер «Спартака». — Прим. «СЭ»), то есть это было фрагментарно, были какие-то моменты, и они прессинговали, но прессинговали не весь матч, были какие-то отрезки, но это понравилось зрителям. Потом Станкович стал искать оптимальный состав. Вот мне кажется, он сейчас его нашел раз. И второе — наладил игру в середине поля, это меня очень восхищает», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

2 декабря в матче 17-го тура РПЛ «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар». Победа в Краснодаре позволила «Спартаку» набрать 34 очка, красно-белые теперь занимают третью строчку турнирной таблицы.